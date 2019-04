Wien: Autonomes Flugtaxi ging erstmals in die Luft

Das autonome Luftfahrzeug EHang 216 - im Grunde eine Passagierdrohne - ist am Donnerstag erstmals in Wien auf seine Flugtauglichkeit getestet worden. In der Generali-Arena bewegte sich das elektronisch betriebene Vehikel mehrmals mehrere Dutzend Meter in die Luft, bevor es wieder sicher auf dem Boden landete. Dem realen Flugbetrieb stehen aber noch regulatorische Hürden im Weg.