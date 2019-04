Jetzt gibt’s das Make-up zum Serienfinale

Am 15. April startet die achte und letzte Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“ in Österreich auf Sky. Der Plot der finalen sechs Folgen ist streng geheim. Angekündigt ist die längste Schlachtszene aller Staffeln - und mit der allergrößten Spannung entgegengefiebert wird, wer am Ende am Thron sitzt und das „Spiel“ gewonnen hat.