Amazon-Boss stoppt Liebes-Geturtel mit sexy Latina

Bezos hegt große Gefühle für sexy Latina

An den Gefühlen von Bezos für seine sexy Affäre soll das jedoch nichts ändern, wird gemunkelt. „Lauren und Jeff reden die ganze Zeit, aber sie will, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangt, bis ihre Scheidungen durch sind“, plauderte eine Quelle gegenüber der US-Zeitung aus. „Erst dann wollen sie wieder zusammen sein.“ Außerdem seien beide darum bemüht, die „Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen“.