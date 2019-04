Wer nachts dauernd aufs WC muss, hat Probleme

Der ein oder andere wacht sicherlich öfters nachts auf, weil die Blase drückt. Obwohl nervig, hat man sich wahrscheinlich noch nichts dabei gedacht. Nicht so aber die Wissenschaftler des Tohoku Rosai Krankenhauses in Japan. Denn die befassten sich mit dem Thema und fanden heraus: Menschen, die an hohem Blutdruck leiden, müssen in der Nacht häufiger auf die Toilette.