Boeing-Crew hielt sich vor Absturz an Notfallplan

Der am Donnerstag veröffentlichte erste Untersuchungsbericht zum Boeing-Absturz mit 157 Toten in Äthiopien setzt den US-Flugzeugbauer weiter unter Druck. Die Piloten hätten alle Anweisungen des Herstellers befolgt, sagte die äthiopische Transportministerin Dagmawit Moges. „Aber sie waren nicht in der Lage, das Flugzeug unter Kontrolle zu bringen.“ Bevor Maschinen des Typs 737 Max wieder den Betrieb aufnehmen dürften, muss Boeing die Steuerungssoftware überprüfen, so die Ministerin weiter. Nach dem Crash hatte es Hinweise gegeben, dass eine Software zur Kontrolle des Aufstiegswinkels den Piloten Probleme gemacht hatte.