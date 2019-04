Kiprop will in Wien für Kenias Schulkinder siegen

Alle Gewinnprämien ihrer schon großen Karriere hat sie stets in ein Schulprojekt daheim ihrem Heimatort Chesitek in der Nahe von Iten gesteckt. So auch die Gelder, die sie bei ihren Siegen in Wien 2017 und 2018 errungen hat. Damals, vor zwei Jahren, fing sie an, eine kleine Schule zu gründen, exakt dort, wo sie aufgewachsen ist. Sie finanzierte aus der Wien-Prämie die Fertigstellung eines kleinen Schulgebäudes. Mit fünf Kindern begann die ausgebildete Lehrerin mit ihrem Projekt. Inzwischen ist sie Schuldirektorin. Im Vorjahr waren es in ihrer Schule schon 65 Kinder und fünf Lehrer, die sie finanzieren konnte. Heuer wuchs das Team auf sieben Lehrer, die bereits 125 Kinder unterrichten. Die Kinder sind zwischen dreieinhalb und acht Jahren alt.