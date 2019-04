Vignette: Bei Online-Kauf Warten auf Gültigkeit

Die Regierung hat sich in den letzten Monaten vor allem zwei Themen öffentlichkeitswirksam verschrieben: dem Bürokratieabbau und der Digitalisierung. In diesem Zusammenhang üben die NEOS nun allerdings Kritik. Der Grund dafür ist die digitale Autobahnvignette. Wer diese nämlich im Internet kauft, so die Oppositionspartei, muss zwei Wochen warten, bis sie auch gültig ist.