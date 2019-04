„Extremismus hat beim Bundesheer nichts verloren“

„Politischer oder religiöser Extremismus, egal von welcher Seite, hat im Bundesheer nichts verloren“, so Kunasek in einer Aussendung am Donnerstag. Die vorübergehende Aufhebung des Sperrvermerkprozesses sei auf Basis eines Gerichtsurteils in Graz vom Jänner 2019 und ohne Weisung des Ministers erfolgt. Die alte Regelung wurde jetzt auf Basis des Verfassungsschutzberichts wieder eingesetzt. Im letztgültigen aus dem Jahr 2017 wurde die „Identitäre Bewegung Österreich“ als rechtsextreme Vereinigung qualifiziert.