Frist für „persönlichen Feiertag“ endet am Freitag

Urlaubstag ohne Zustimmung erlaubt

Diese präsentierte nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes und einem wochenlangen Hickhack einen von fast allen Seiten heftig kritisierten Kompromiss. Wer am Karfreitag nicht arbeiten will, darf - auch ohne ausdrückliche Zustimmung des Unternehmens - am Karfreitag einen Urlaubstag nehmen. Dieser fehlt dann aber auch im eigenen Urlaubskontingent.