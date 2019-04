Festnahme: Klagenfurter Ehepaar als Dealer

Der 39-jährige Pensionist und seine beschäftigungslose Ehefrau (40) waren 2015 in den Suchtgifthandel eingestiegen. Deren Konsumenten mussten sich wie bei einem Arztbesuch anmelden und in einem Warteraum bis zum Aufruf Platz nehmen. Erst dann konnten sie ihre Bestellung aufgeben. So wollte das Dealerpaar absolut sichergehen.