Startklar ins Gartenjahr: Checkliste für den April

Kompost umsetzen: Beim Kompostumsetzen wird der untere Teil nach oben und das Innere nach außen umgeschichtet. Die beste Zeit dafür: Anfang April. Und so geht’s: An einem trockenen Tag mit der Mistgabel den Kompost durch ein Sieb (Rahmen mit Hasendraht bespannt) reitern – der fertige Kompost fällt durch, grobe Teile bleiben im Sieb hängen. Der feine Kompost kommt in den Garten. Aber Achtung! Auch reifer Kompost ist voller Unkrautsamen. Deshalb möglichst in den Boden einarbeiten und nicht nur oberflächlich verteilen, sonst keimen die Unkrautsamen rasch nach.