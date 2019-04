Zehn Kilo Drogen gebraut und in Discos verkauft

Der Pole, der nahe der Grenze in Bayern lebt, hatte in Simbach ein Drogenlabor eingerichtet, in dem er mindestens zehn Kilo Amphetamin hergestellt haben soll. Als Chef-Türsteher soll der mehrfach vorbestrafte 38-Jährige mehrere Subhändler sowie eine große Zahl an Konsumenten in Oberösterreich und Bayern mit dem produzierten Amphetamin, mehreren Hunderten Stück Ecstasy und einem Kilogramm Marihuana versorgt haben.