Gesundheitsrisiko? Tausende protestieren gegen 5G!

Ist 5G-Mobilfunk ein Gesundheitsrisiko? In der Mobilfunkindustrie ist man sich sicher, dass dem nicht so ist. Dutzende Mediziner und eine Menge 5G-Skeptiker in der Bevölkerung glauben aber sehr wohl an einen Zusammenhang zwischen 5G-Strahlung und gesundheitlichen Schäden. Sie haben zu Zehntausenden eine Petition gegen den 5G-Netzausbau in Österreich unterschrieben.