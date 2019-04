Beherzte Helfer: „Erfrischend war es schon“

„Wir haben einen Holzpfahl an den Schlauch gebunden“

Daraufhin verständigte Rief Monika Grad (48), die Wirtin des Gasthauses Vilsalpsee. Aus Mangel an einem Seil nahm sie einen Gartenschlauch und fuhr mit Sohn Christoph (21), Küchenchef im Gasthaus, zur Unglücksstelle. „Wir haben einen Holzpfahl an den Schlauch gebunden und warfen dem Opfer den Pfahl zu“, schildert Christoph. Damit gelang es aber nicht, den Deutschen zu befreien.