Felix: „Bei Platz 1 trete ich nackt bei Flori auf“

Es begann vor rund zwei Wochen: Innerhalb von nur zwei Tagen hat ein Team von Antenne Bayern für Felix Neureuther einen Song geschrieben, komponiert und produziert, wie der Radiosender bekanntgab. In Tracht und ganz viel Schmalz schickte der ehemalige Ski-Star seine Fans via Social Media in den April. „Wir hatten schon bei den Aufnahmen die größte Gaudi“, erinnert sich Felix. Vor nicht einmal drei Wochen hat Neureuther seine Karriere beendet. Nun will er offensichtlich in die Welt des Schlagers weiterziehen.