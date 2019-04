Wut und Furcht sind Garant für hitzige Web-Debatte

Warum dem so ist, könne man noch nicht exakt beantworten. Im Gegensatz zur ebenso starken Emotion Traurigkeit gehen Wut und Furcht aber mit starker Erregung einher, die sich offenbar auch ihren Weg in die Social-Media-Debatten bahnt. Diese schon in Offline-Experimenten beobachteten Erkenntnisse, findet man laut Strembeck auch in Hunderttausenden echten Twitter-Beiträgen wieder.