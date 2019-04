Klagenfurter Stadion fürs ÖFB-Cup-Finale?

In der Generali-Arena von Austria Wien sollte das Finale des ÖFB-Cups am 1. Mai ausgetragen werden. SK Rapid Wien sollte als im Stadion des erzrivalen gegen Red Bull Salzburg spielen. Zudem sei die Spielstätte zu klein... Eine Ausweiche bieten die Klagenfurter an. „Der Termin am 1. Mai ist reserviert“, so Sportreferent Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler.