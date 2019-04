Reichard: „Überleben muss erst in den Kopf hinein“

Vorerst darf sie noch nach Hause in ihre neu bezogene Dachgeschoßwohnung in der Wiener Innenstadt. Eine Mitarbeiterin übernachtet bei ihr - zur Sicherheit. In der Früh hustet sie plötzlich Blut und ringt nach Atem. Offensichtlich eine Folge der Biopsie. Ihr Sohn bringt sie in die Klinik. Die Lunge war kollabiert. „Der absolute Albtraum. Ich hab‘ gebetet: ,Lieber Gott, bitte lass mich aufwachen!‘“ Das tut sie auch - allerdings auf der Intensivstation. Schon am nächsten Tag wird sie operiert.