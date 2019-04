Rammsteins „Deutschland“ erobert YouTube im Sturm

Es war noch nicht einmal offiziell veröffentlicht, da ließ das Video zu „Deutschland“ die Wogen bereits hochgehen. Auslöser: ein gut 30-sekündiger Teaser-Clip in dem die Rocker um Sänger Till Lindemann in KZ-Kluft samt Judenstern am Galgen stehen. Die Aufmerksamkeit war der Band nach inzwischen zehnjähriger Album-Abstinenz gewiss.