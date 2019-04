„Porn Film Festival“ sorgt für Erotik in Wien

Gezeigt werden insgesamt 70 Filme aus nationalen und internationalen Produktionen. Die zweite Ausgabe des Festivals findet an verschiedenen Orten in Wien statt. „Die Besucher können alles erwarten, außer langweiligen kitschigen Mainstream-Porno. Denn Porno kann sein: lustvoll, ehrlich, freundlich und selbstbestimmt!“, so die Veranstalter. Gestartet wird mit dem Dokumentarfilm „The Artist & The Pervert“ über Komponist Georg Friedrich Haas und seine Ehefrau, Muse und „Sklavin“ Mollena.