Messerstecherei unter Rumänen in Notschlafstelle

Es war gegen 21.35 Uhr, als sich die beiden Rumänen, 19 und 32 Jahre alt, in der Notschlafstelle in Innsbruck in die Haare kriegten. Zunächst noch eher harmlos und verbal. Doch der Streit eskalierte komplett, der 19-Jährige zückte plötzlich ein Messer und verletzte den 32-Jährigen an der rechten Wange.