„Borderlands 3“: Neuer Trailer und Release-Datum

Der Wahnsinn geht los, und zwar am 13. September. Dann nämlich erscheint „Borderlands 3“ für Xbox One, PS4 und den PC (via Epic Games Store), wie Publisher 2K und Entwickler Gearbox jetzt bekannt gaben. Teil drei der postapokalyptischen Shooter-Serie verspricht eine „von der Handlung getriebene galaktische Nonstop-Achterbahnfahrt voller bunter Charaktere, epischer Gegner und Bosskämpfe und buchstäblich Milliarden von Waffen.“ Einen Eindruck davon vermittelt ein brandneuer Gameplay-Trailer.