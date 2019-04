Funkwagen rammt Mini: Verletzter bei Unfall

18-Jähriger notfallmedizinisch versorgt

„Wir haben den 18 Jahre alten Lenker des Mini zunächst notfallmedizinisch versorgt“, berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsrettung Donnerstagfrüh gegenüber krone.at. „Er hatte sich beim Unfall Prellungen an beiden Knien zugezogen.“ Einer Einlieferung ins Krankenhaus stimmte er in der Folge aber nicht zu. „Er wurde deshalb in häusliche Pflege entlassen“, so der Sprecher weiter. Die beiden Polizisten kamen bei dem Zusammenstoß offenbar unverletzt davon.