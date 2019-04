Pöltls Spurs in Denver bei 85:113 ohne Chance!

Für die San Antonio Spurs hat es am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Denver Nuggets nichts zu holen gegeben. Die Texaner mit Jakob Pöltl in der Startformation unterlagen deutlich 85:113 und fielen auf Platz acht in der Western Conference zurück. Beim aktuellen Stand der Dinge wäre Titelverteidiger Golden State Warriors der Erstrundengegner im Play-off.