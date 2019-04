Salzburg beim GAK: Mit Blitzgala ins Finale

Salzburgs „Königsfrage“ schmälerte gestern in Graz die Bullen-Leistung nicht ansatzweise: Dabbur (6.) und Wolf (13.) trafen gegen den völlig überforderten Regionalligisten in der Startphase, Dabbur erhöhte in Minute 26 auf 3:0. Und als Minamino kurz vorm Pausenpfiff nach Dabbur-Chip zum 4:0 einnickte, hatte Salzburg das sechste Finalticket in Serie gelöst.