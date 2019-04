Paar findet Lottoschein in letzter Minute

In letzter Minute hat ein Paar in Kanada einen Millionen-Lottogewinn einlösen können - ein Jahr nach der Ziehung. Nicole Pedneault und Roger Larocque fanden am vergangenen Wochenende durch Zufall einen Lottoschein zu einer Ziehung am 5. April 2018 wieder, wie die Lottogesellschaft der Provinz Québec am Mittwoch mitteilte.