Fehlentscheidungen: Rapid- und LASK-Fans wütend

Es gab Ärger hüben wie drüben. Denn der Schiedsrichter des Cup-Krimis LASK gegen Rapid war nicht gerade in Form am Mittwoch. Markus Hameter hätte zuerst am Anfang der zweiten Halbzeit LASK einen Handselfmeter geben müssen. Im Finish wurde es dann hektisch: Da übersah der Schiedsrichter eine rote Karte bei Michorl und gab stattdessen Rot für Maximilian Hofmann, was fast spielentscheidend wurde.