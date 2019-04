Baustellendaten als Grundlage für Leitzentrale

„Gemeinsam werden wir so die Abstimmung institutionalisieren. Die Daten dienen dann auch als Grundlage für die Einspeisung ins künftige Echtzeit-Verkehrsinformations-System EVIS und für die Planungen der angedachten Verkehrsleitzentrale“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und fügt hinzu: „Wir brauchen in Salzburg diese operative Ebene, die den Verkehr permanent beobachtet und die Verkehrsströme bei Bedarf rasch steuern und umleiten kann.“ Ein weiterer Schritt auf dem neuen Weg in der Verkehrsplanung ist damit vollzogen.