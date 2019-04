GKK rüstet sich gegen rauen Wind aus Wien

Andreas Huss ist einer der schärfsten Kritiker der Krankenkassenreform und wird jetzt in Wien Obmann. Er will sich dort vor allem für die Regionen einsetzten. Die GKK Salzburg übergab er mit 1. April an Thom Kinberger, ursprünglich Bierfahrer, Betriebsratschef und Ex-Obmann der Salzburger PVA.