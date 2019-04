Mauro Icardi traf bei Comeback für Inter Mailand

Inter-Trainer Luciano Spalletti hatte am Dienstag angekündigt, dass Icardi in Genua sein Comeback geben werde, weil er „mental die richtige Reaktion gezeigt“ habe. Der 26-jährige Argentinier hält nun bei 15 Pflichtspiel-Toren in dieser Saison. Inter festigte mit dem Erfolg Platz drei vier Punkte vor dem Stadtrivalen AC Milan.