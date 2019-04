Falsche Polizisten wollten sechs Frauen abzocken

Sechs Opfer am Mittwoch

Allein am Mittwoch wurden auf diese Art und Weise sechs Frauen kontaktiert. Alle Opfer leben in Innsbruck und sind laut Polizei zwischen 75 und 88 Jahre alt. „Glücklicherweise verhielten sich alle sechs Damen richtig, indem sie nicht auf die Forderungen - alles in allem waren es fast 100.000 Euro - eingingen und sofort die „echte" Polizei alarmierten“, heißt es.