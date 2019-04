Sankt Michael: Angst vor Lärm in der Nacht

Wird heute Doppel-Hangar präsentiert?

Zudem ist durchgesickert, dass der ÖAMTC bei der Bezirkshauptmannschaft in Leoben gleich um einen Doppel-Hangar angesucht hat, von dem aus es neben den Rettungsflügen auch „sekundäre“ Transporte zwischen Spitälern geben soll. „Da fragen wir uns, ob das nötig ist“, so die Kritik. „Wenn der Lärm, der uns in der Nacht aufweckt, Leben rettet, halten wir das gerne aus. Aber so? Geht es bei den Transporten ums Geld?“