Klopp lobt Hasenhüttl vor dem direkten Duell

Mit einem wichtigen Last-Minute-Erfolg gegen Tottenham (2:1) hat Liverpool am Wochenende die Tabellenführung - zumindest bis zu Citys Heimspiel gegen Cardiff am Mittwoch - übernommen. Am Freitag gilt es für die Reds nachzulegen. Gegner ist ausgerechnet Southampton mit dem Steirer Ralph Hasenhüttl auf der Trainerbank. Liverpools Star-Trainer Jürgen Klopp ist vor dem heißen Duell voll des Lobes für „Hasi“. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.