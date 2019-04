Fußball-Legende Pele in Paris im Krankenhaus

Pele hatte am Dienstagabend in der französischen Hauptstadt an einem PR-Event teilgenommen und dabei den französischen Weltmeister Kylian Mbappe (20) getroffen. Darüber twitterte Pele auch am Mittwoch, was als Zeichen einer Besserung aufgefasst werden konnte. „Ich habe Kylian Mbappe und seine Eltern vergangene Nacht bei einem Hublot-Event in Paris getroffen....“, schrieb der Brasilianer. Mbappe selbst hatte zuvor schon über soziale Netzwerke verkündet: „Ich hatte die Chance, einen einzigartigen Moment mit der lebenden Legende Pele zu verbringen.“