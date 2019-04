Rabiater Nachtschwärmer drosch auf Polizisten ein

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Mittwoch ein Streit zwischen einem 28-jährigen Einheimischen und dessen Begleiter in Ischgl! Die Männer waren sich zunächst in einem Lokal in die Haare geraten - und zwar so sehr, dass der 28-Jährige komplett ausrastete und seine Freunde mit Flaschen bewarf. Die Auseinandersetzung verlagerte sich daraufhin ins Freie. Ein Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Doch das brachte den Verdächtigen nur noch mehr in Rage - er attackierte die Beamten und einen zur Hilfe eilenden Urlauber...