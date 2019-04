Acht Ressorts im Fokus der neuen Stadt-Politik

„Wir wollen verhindern, dass Fraktionen mit einer Armada an Verhandlern anrückt. Das zieht die Termine nur unnötig in Länge“, sagt Harald Preuner (ÖVP). Die Anzahl der Verhandler wird sich nach der Stärke im Gemeinderat richten. ÖVP und SPÖ bekommen jeweils drei, die Bürgerliste zwei und die restlichen Fraktionen einen Platz. „Natürlich kann die Person jederzeit gewechselt werden“, erklärt das Stadtoberhaupt.

In der Stadt wird es um acht Abteilungen mit insgesamt 32 Ämtern gehen. Fix dabei ist nur: Die Finanzen liegen traditionell in der Hand des Bürgermeisters und das Bauressorts haben die Neos mit Stadtrat Lukas Rößlhuber bei der Wahl am 10. März verloren.