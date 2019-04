Österreichischer Diplomat nach Feuerdrama in Haft

Laut lokalen Medien sei der am österreichischen Honorarkonsulat in Dhaka tätige Tasvir Ul Islam Mitbesitzer des 22-stöckigen Bürogebäudes FR Tower, in dem am Donnerstag das Feuer ausgebrochen war. Der Diplomat sei am Samstag festgenommen worden. Behördenangaben zufolge sollen in dem Hochhaus Brandschutzvorrichtungen und Fluchtmöglichkeiten gefehlt haben und illegal mehrere Stockwerke auf den FR Tower draufgesetzt worden sein.