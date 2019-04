Revolte gegen die digitale Diktatur

Es geht darum, was man in unserer Gesellschaft heutzutage noch sagen kann, soll oder darf. Beziehungsweise ob es überhaupt noch darauf ankommt, was jemand sagt, oder nur noch wer es sagt. Ein Beispiel: Bei Rapper RAF Camora werden sämtliche Frauen als Schlampen und Nutten bezeichnet. Wenn Andreas Gabalier das machen würde, wäre es ein Riesenskandal. Es wird mit zweierlei Maß gemessen und somit am gesellschaftlichen Konsens gerüttelt!