Deutschkenntnisse der Schüler unter der Lupe

Getrennte Förderklassen als Erfolgsmodell

An vorderster Front wird natürlich der Deutschunterricht forciert: Aktuell gibt es 56 entsprechende Förderklassen (der Großteil davon an Volksschulen) an 46 steirischen Schulstandorten, in denen insgesamt 742 Schüler sitzen. Zudem werden zahlreiche Förderkurse angeboten und viele Kinder werden auch integrativ - also sechs Wochenstunden parallel zum Unterricht in der Klasse - gefördert.