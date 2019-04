FACC klagt Ex-Vorstand auf Schadenersatz

Drei Dutzend Zeugen

Im Fall von Finanzchef Minfen Gu vergeblich, Richter Nikolaus Steininger erklärte sich im Dezember nicht zuständig, da sie nie einen Wohnsitz in Österreich hatte. Heute, Freitag, wird jedoch gegen Walter Stephan verhandelt. Bis Ende der nächsten Woche sollen drei Dutzend Zeugen aussagen. Am ersten Verhandlungstag ist aber nur Walter Stephan am Wort.