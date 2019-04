ÖAMTC will dem toten Winkel den Kampf ansagen

„Krone“: Wie wird der tote Winkel in Programmen des ÖAMTC behandelt?

Petra Riener: In Oberösterreich bieten wir: „Das kleine Straßen-1x1“, „Blick und Klick“, „Hallo Auto!“ und „PS Physik auf der Straße“ an. In allen Schulungsprogrammen weisen wir auch auf den toten Winkel hin.