Mars-Hubschrauber der NASA besteht ersten Flugtest

Im Rahmen einer 2020 startenden Mission will die US-Raumfahrtbehörde NASA den Mars aus ganz neuen Blickwinkeln erkunden: Aus der Vogelperspektive, mit einem drohnenartigen Hubschrauber. Dieser hat vor Kurzem seine ersten Flugtests unter Marsbedingungen erfolgreich bestanden. In einer Vakuumkammer zeigte das nur 1,8 Kilogramm schwere Mini-Fluggerät, dass es auch in der sehr dünnen Atmosphäre des Roten Planeten abheben und fliegen kann (siehe Video oben).