Top-Stars machen einen langsamen Abgang

Jahrgangspräsentation am Mittwoch in der Grazer Stadthalle, Gala zur Steirischen Weintrophy am heutigen Donnerstag an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg - wer zurzeit so gar kein Verkostungslatein spricht, ist arm dran. Wir „engagierten“ Anna Schachner, Diplom-Sommelière und Weinakademikerin, für einen Crash-Kurs, damit der Small-Talk klappt: „Das Reden über den Wein hat das Reden über das Wetter abgelöst!“ Aber, um mit dem Literaten und Weinexperten Reinhard P. Gruber zu fragen: Wie kann eigentlich eine Flüssigkeit einen Abgang haben? „An solche Begrifflichkeiten muss man sich gewöhnen. Die Zeit, wie lange der Wein auf dem Gaumen Eindruck hinterlässt, ist aber von Bedeutung.“ Expertentipp: „Zählen Sie nach einem Schluckerl bis 15. Hallt der Geschmack nachhaltig nach, könnte es sich tatsächlich um einen großen Wein handeln.“