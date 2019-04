35-Jähriger Lkw-Lenker stoppte Geisterfahrer

Ein 35-jähriger Kraftfahrer fuhr am 3. April gegen 2.40 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A1 Westautobahn von Regau Richtung Wien. Er telefonierte mit einem Kollegen, der ein paar Kilometer vor ihm auf der Autobahn in dieselbe Richtung unterwegs war. Dieser bemerkte auf einmal ein ihm entgegenkommendes Auto, das an ihm vorbeifuhr und teilte das dem 35-Jährigen am Telefon mit. Der 35-Jährige schaltete daraufhin die Warnblinker sowie das Fernlicht ein und fuhr mit seinem Lkw in der Mitte der Autobahn, um andere Fahrzeuglenker zu warnen bzw. zu schützen.