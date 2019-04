Wieder im Knast: Mann (63) zum 38. Mal angeklagt

Erstmals in seiner Laufbahn als Richter wurde Helmut Wlasak von einem Angeklagten per Handschlag begrüßt und verabschiedet. Dazwischen gab es eine Verhandlung, die ihresgleichen suchte. Zum bereits 38. Mal (!) in seinem Leben musste sich ein 63-Jähriger vor Gericht verantworten. „Diebstahl, Einbruch, Raub, Körperverletzung, Sachbeschädigung: Sie haben das Strafgesetzbuch bald durch“, so der Richter.