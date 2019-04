Nach Spielplatz-Unglück: Wels sperrt Schaukeln

Europaweit geprüft

Netzschaukeln desselben Typs stehen in vielen Kindergärten. Sie wurden europaweit geprüft und für bis zu 250 Kilo Gewicht zugelassen. Vier Hortmädchen (acht bis elf Jahre) sind am Montag zu Boden geschleudert und teils schwer verletzt worden. Die zehnjährige Phoebe-Lauren, die es am schwersten erwischt hatte, konnte das Spital am Dienstag wieder verlassen.