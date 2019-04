Freund in Säure aufgelöst: Familie verteidigt Tat

Die Tat war barbarisch, wenn sie sich wirklich so abgespielt hat, wie die Mordverdächtige die Geschehnisse vom 24. Februar erzählt. Nämlich so: Ein Streit beim Frühstück in dem Zimmer eines Zinshauses eskalierte, sie griff zum Küchenmesser, rammte es Achref K. in den Körper, trennte Kopf, Arme und Beine von seinem Rumpf, stopfte die Teile in einen Koffer und ließ sich damit nach Ungarn zur Mama chauffieren.