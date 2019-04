Umsatz-Premiere: Leitner „knackt“ die Milliarde!

Erste Dreiseilumlaufbahn Skandinaviens

Im vergangenen Jahr realisierte Leitner etwa die höchste 3S-Bahn der Welt am Klein Matterhorn in der Schweiz sowie die ersten urbanen Seilbahnen in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Als Prestigeprojekte der Zukunft sieht Seeber die erste Dreiseilumlaufbahn Skandinaviens im schwedischen Wintersportort Voss. Im chinesischen Zuhai werden gleich drei zusammenhängende 3S-Bahnen in Form eines Dreiecks ihren Betrieb aufnehmen.