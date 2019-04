Dieses Eichhörnchen muss raus aus Wien!

In Wien arbeiten gleich mehrere Magistratsabteilungen zum Schutz der Wiener Arten zusammen: die MA 49, der Forstbetrieb der Stadt, die Umweltschutzabteilung MA 22 und natürlich die MA 45 (Wiener Gewässer), die Wiener Stadtgärten sowie die rechtlich zuständige MA 58. Was mit den gefangenen Tieren passiert? Sie werden - so die Anzahl überschaubar ist - in Hirschstetten unter Quarantäne gestellt.