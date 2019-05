Tipps: So steht die Palazzo-Hose jeder Frau

Auf Proportionen achten

Sollten es zur Palazzo-Hose doch mal die flachen Sandalen sein, dann sollte man darauf achten, seine Taille zu betonen. Steckt man das Oberteil in die Hose, so hilft das ebenso wie ein Gürtel, der die Kurven betont. Ebenfalls auf die Proportionen zu achten ist bei Looks in einheitlichen Farben. Auch hier sorgt ein Gürtel für gewünschte Effekte, Materialkontraste - etwa Leinen in Kombination mit Strick - wirken ebenfalls Wunder.